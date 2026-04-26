Rombak, Langkah Paling Berani dari Keisya Levronka

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Keisya Levronka melepas album terbaru yang bertitel Rombak.

Rombak diklaim sebagai langkah paling berani dalam perjalanan musik Keisya Levronka sejauh ini, sebuah pergeseran yang terasa natural namun tetap mengejutkan.

Setelah dikenal luas lewat balada emosional seperti Tak Ingin Usai, dia kini tidak lagi hanya bercerita tentang luka secara lirih.

Dalam album Rombak, Keisya Levronka memilih untuk merombak cara menyuarakan emosi, mengubah kesedihan menjadi energi, dan kerentanan menjadi kekuatan.

Rombak menghadirkan warna baru lewat pendekatan pop-rock yang terinspirasi dari era kejayaan musik Indonesia tahun 2000-an.

Aransemen full-band yang lebih hidup, serta nuansa anthemic yang terasa besar dan lantang menjadi fondasi utama album.

Namun, di balik perubahan sonik tersebut, satu hal tetap tidak berubah: kejujuran emosional yang menjadi identitas Keisya Levronka sejak awal.

Album Rombak terasa seperti jembatan antara dua generasi. Di satu sisi, menghadirkan nostalgia bagi pendengar yang tumbuh bersama pop-rock 2000-an. Di sisi lain, menangkap fenomena 'musik lama terasa baru' yang kini kembali digemari oleh generasi muda, menjadikan Rombak sebagai sebuah cultural crossover yang relevan sekaligus emosional.