Rombongan Mahasiswa KKN Unhas Kecelakaan di Bantaeng, Mobil Terguling
jpnn.com - Rombongan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengalami kecelakaan saat menumpangi mobil pikap di wilayah perbatasan Desa Bonto Lojong dan Desa Kayu Loe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Benar, kami mendapat info setelah mahasiswa melapor ke Satlantas. Sementara anggota di lapangan bekerja," kata Kasat Lantas Polres Bantaeng Iptu Muhammad Irdham saat dikonfirmasi wartawan, Kamis malam (13/8/2026).
Berdasarkan kronologi diterima, kata Irdham, laka lantas tersebut terjadi pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 13.00 WITA, di Jalan Poros Dusun Barombong,Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Bantaeng.
Kendaraan dengan nomor polisi DD 8889 FQ dikemudikan mahasiswa KKN Waliyyu Fadhlan membawa penumpang 11 orang, bergerak dari arah utara ke selatan.
Saat di jalan menurun, dia tidak dapat mengendalikan laju kendaraan diduga rem blong sehingga terjatuh ke dalam jurang.
Beruntung, dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, namun ada yang mengalami luka ringan serta syok seusai kejadian.
Korban sebanyak 12 orang, terdiri dari tujuh mahasiswi dan lima mahasiswa.
Informasi diperoleh, rombongan mahasiswa KKN tersebut menumpangi mobil pikap atau bak terbuka dalam perjalanan menuju Posko setelah mengikuti rangkaian penutupan KKN.
Rombongan mahasiswa Unhas Makassar yang melaksanakan KKN mengalami kecelakaan saat menumpangi mobil pikap di Bantaeng.
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