Rombongan Wakil Gubernur Dicegat Orang, 2 Pengawal Pribadi Dikeroyok dan Ditikam
jpnn.com - Personel Polresta Jayapura Kota sedang mengusut kasus pengeroyokan dan penikaman terhadap dua pengawal pribadi (walpri) Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.
Peristiwa yang menimpa kedua korban berinisial AGM (43) dan MGJM (23) itu terjadi Jumat (20/11) malam.
"Memang benar penyelidikan terkait penikaman yang menyebabkan dua anggota walpri Wagub Papua Pegunungan terluka masih didalami," kata Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen, di Jayapura, Sabtu (21/11/2026).
Kombes Fredrickus menyebut insiden tersebut masih didalami dengan meminta keterangan dari saksi yang juga walpri Wagub Papua Pegunungan.
Dari laporan itu diungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi sesuai Wagub Papua Pegunungan menghadiri kegiatan keagamaan di Gereja GIDI Eden Sian Soor di Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
Awalnya para pelaku mencegat rombongan Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol saat hendak meninggalkan kawasan gereja.
Setelah pelaku pencegatan dikasih uang dan rombongan keluar, terjadi keributan diduga karena uangnya dianggap kurang.
Kemudian, terjadi keributan dan penyerangan terhadap walpri yang berada di belakang wagub.
Personel Polresta Jayapura Kota selidiki kasus pengeroyokan dan penikaman terhadap dua pengawal pribadi (walpri) Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.
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