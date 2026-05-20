Romo Yos Bintoro Pimpin Delegasi OCI Audiensi ke Kedubes Vatikan Jakarta

jpnn.com - Wakil Uskup TNI dan Polri Romo Yos Bintoro, Pr memimpin audiensi perdana delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang juga sebagai Uskup OCI diwakili Rm Yos Bintoro, Pr turut mendukung rencana OCI berpartisipasi mengirimkan Kontingen dalam Ziarah Militer Internasional tahun 2027, sekaligus melaksanakan Audiensi khusus dengan Bapa Suci Paus Leo XIV.

Audiensi tersebut menjadi momentum bersejarah bagi OCI atau Keuskupan TNI-Polri, karena merupakan pertemuan resmi perdana dengan perwakilan Takhta Suci setelah lebih dari 75 tahun perjalanan pelayanan OCI di Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Rm. Yos Bintoro didampingi Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana, Marsda TNI (Purn) Alfonsus Joko Takarianto, Mayjen TNI (Purn) Ignatius Joko Purwanto, Brigjen TNI (Purn) Pontianus Gunung Sarasmoro, serta Dar Edi Yoga.

Delegasi hadir sebagai panitia Audiensi Khusus Bapa Suci dan Ziarah Internasional OCI yang tengah mempersiapkan agenda pertemuan khusus dengan Paus Leo XIV pada Mei tahun depan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Mgr. Michael A. Paw?owski selaku Charge d'Affaires ad interim Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Mgr. Paw?owski menyatakan kesediaannya membantu proses komunikasi dan persiapan audiensi khusus OCI dengan Bapa Suci.

Dia mengapresiasi langkah OCI yang telah menyampaikan rencana audiensi jauh hari mengingat padatnya agenda Paus Leo XIV.