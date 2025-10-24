Rona Bidik Ekspansi Ritel Agresif, Targetkan 100 Toko Interior di 2027

jpnn.com, JAKARTA - Rona, merek solusi dekorasi interior di bawah naungan PT Wook Global Technology, menargetkan ekspansi jaringan ritel agresif dengan membidik 100 toko di seluruh Indonesia pada tahun 2027.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisinya sebagai penyedia produk interior modern dan ramah lingkungan.

Sebagai langkah awal, Rona resmi membuka toko pertamanya di Jalan Raya Kalimulya, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Sales Manager PT Wook Global Technology, Eprahim Sagala, mengungkapkan pembukaan toko di Depok menjadi pilot project yang akan menjadi acuan untuk ekspansi selanjutnya.

"Premaster ini merupakan komitmen dari rumah sendiri untuk memberikan layanan dan juga kualitas terbaik kepada masyarakat ataupun kepada customer-customer kita," kata Eprahim Sagala di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dengan target 100 toko pada tahun 2027, Rona berharap dapat meningkatkan brand image dan brand awareness, sehingga mempermudah penjualan produk-produknya.

Sementara itu, Rona menargetkan pembukaan lebih dari 20 toko, dengan menggandeng mitra pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi ekspansi lebih luas.

"Untuk tahun ini kami ada pilot project di Depok sama di Batam, tetapi untuk tahun depan kita rencana akan buka 20-30 store," imbuhnya.