Ronaldo Buat Rekor Baru: Cetak 100 Gol di 4 Klub & 4 Negara Berbeda

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali mengukir sejarah baru dunia sepak bola. Ronaldo menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak 100 gol atau lebih untuk empat klub berbeda di empat negara berbeda pula.

Prestasi ini menegaskan status Ronaldo sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa, dengan konsistensi dan ketajaman yang luar biasa di berbagai liga dunia.

Ronaldo mencapai tonggak sejarah ini bersama Al-Nassr dengan gol terbarunya di final Piala Super Arab Saudi melawan Al-Ahli yang berlangsung pada Sabtu malam WIB, melengkapi rekornya dengan 100 gol di klub tersebut. Demikian laporan dari OneFootball pada Sabtu (23/8).

Sebelumnya, Ronaldo telah mencatatkan 450 gol bersama Real Madrid (Spanyol), 101 gol bersama Juventus (Italia), dan 145 gol bersama Manchester United (Inggris).

Dengan pencapaian ini, Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak 100 gol atau lebih di empat liga berbeda, yaitu Liga Inggris, LaLiga Spanyol, Serie A Italia, dan Liga Pro Arab Saudi.

Perjalanan Ronaldo menuju rekor ini dimulai di Manchester United, yang mana dia pertama kali menunjukkan bakatnya sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia.

Setelah bergabung dengan Real Madrid pada 2009, dia menjadi top skor sepanjang masa klub dengan 450 gol dalam 438 pertandingan. Sebuah rekor yang sulit dilampaui.

Pada 2018, dia pindah ke Juventus dan mencetak 101 gol dalam tiga musim, membantu klub memenangkan gelar Serie A.