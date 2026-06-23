Ronaldo Masih Dipercaya? Ini Sinyal Martinez Jelang Laga Kontra Uzbekistan
jpnn.com - Cristiano Ronaldo belum tentu tersingkir dari tim utama Portugal meski penampilannya menuai kritik pada laga pembuka Piala Dunia 2026.
Pelatih Roberto Martinez justru memberi sinyal sang megabintang masih memiliki peluang besar untuk diturunkan saat menghadapi Uzbekistan, Rabu (24/6/2026) dini hari WIB.
Nasib Ronaldo menjadi salah satu topik terpanas menjelang pertandingan tersebut.
Setelah gagal mencetak gol ketika Portugal ditahan Kongo 1-1, banyak pihak mendesak Martinez melakukan perubahan di lini depan.
Namun, pelatih asal Spanyol itu menolak memberi petunjuk soal komposisi pemain yang akan diturunkan.
Martinez menegaskan keputusan belum diumumkan kepada skuad sehingga ia juga tidak ingin membahasnya di depan publik.
Situasi ini membuat peluang Ronaldo tampil sejak menit pertama tetap terbuka lebar.
Apalagi, kapten Portugal itu masih menjadi sosok sentral dalam upaya timnya mengamankan kemenangan perdana di turnamen.
Portugal akan melawan Uzbekistan. Bagaimana dengan peluang Cristiano Ronaldo akan dimainkan, usai penampilannya dikritik saat menghadapi Kongo?
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