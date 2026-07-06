Ronaldo Ucapkan Salam Perpisahan, Piala Dunia 2026 Jadi yang Terakhir

jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut.

Megabintang Timnas Portugal itu memastikan dirinya tidak akan tampil lagi pada edisi 2030, meski negaranya menjadi salah satu tuan rumah.

Pernyataan emosional itu disampaikan Ronaldo menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di Dallas Stadium, Selasa (7/7) dini hari WIB.

Penyerang berusia 41 tahun tersebut mengaku ingin menikmati setiap momen yang tersisa bersama Portugal sebelum mengakhiri perjalanan panjangnya di level internasional.

"Ini soal menikmatinya semaksimal mungkin. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, tetapi mari kita berharap besok bukanlah pertandingan terakhir saya," kata Ronaldo, dikutip dari ESPN.

Ronaldo menegaskan dirinya akan meninggalkan Timnas Portugal tanpa penyesalan karena merasa sudah memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya selama lebih dari dua dekade membela negaranya.

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"Hari itu akan tiba. Apa pun yang terjadi besok, Cristiano akan pergi dengan hati nurani yang bersih. Bukan 100 persen, tetapi 1.000 persen, karena saya telah memberikan segalanya untuk sepak bola," ujarnya.

Meski kariernya dipenuhi berbagai gelar dan rekor, Ronaldo mengaku motivasinya bukan lagi soal trofi, melainkan kecintaannya terhadap sepak bola.