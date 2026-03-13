Ronny PDIP Minta Polisi Tangkap Pelaku Penyerangan Aktivis KontraS

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum serius mengungkap kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas dan serius, menangkap pelaku penyerangan terhadap Andrie Yunus," kata Ronny melalui layanan pesan, Jumat (13/3).

Termasuk, kata pria yang profesi sebagai advokat itu, aparat bisa mengungkap rangkaian teror ke aktivis kritis lainnya.

"Mengusut tuntas rangkaian teror yang belakangan kerap dialami warga negara yang menyampaikan pendapat secara kritis," ujar Ronny.

Alumnus Universitas Atmajaya itu menilai kasus serangan terhadap aktivis yang bersuara kritis mengingkari visi Presiden Prabowo.

Sebab, kata dia, Prabowo meletakkan isu penegakan hukum di poin pertama dan ketujuh Asta Cita.

Adapun, poin pertama Asta Cita ialah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sementara itu, poin ketujuh Asta Cita milik Prabowo ialah memperkuat reformasi politik dan hukum.