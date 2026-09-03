Rony Parulian Persembahkan Dunia dan Seisinya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rony Parulian mempersembahkan album terbaru yang berjudul Dunia dan Seisinya.

Berisi 10 lagu, album kedua tersebut sekaligus menjadi bukti kematangan Rony Parulian sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

"Album ini dengan suasana hati berbeda, bicara soal dunia, dunia itu dia, dia itu rahasia. Album ini menceritakan tentang cinta, manusia yang jatuh cinta," kata Rony Parulian di Krapela, Jakarta Selatan pada Rabu (2/9).

Menurutnya, ada dunia yang dijalani setiap hari, dengan segala rutinitas, kebisingan, pertemuan, perpisahan, dan hal-hal yang kadang berjalan di luar kendali.

Ada pula dunia lain yang hanya dikenal sendiri, yang tumbuh di kepala dan di dalam perasaan. Di sanalah ingatan, harapan, kecemasan, cinta, dan imajinasi bisa bercampur menjadi sesuatu yang sepenuhnya personal.

Rony Parulian membawa kedua dunia tersebut ke dalam album keduanya, Dunia dan Seisinya, yang siap dirilis pada 4 September 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia.

Dunia dan Seisinya berisi 10 lagu yang memperlihatkan sisi Rony Parulian yang semakin dewasa sebagai seorang singer-

songwriter.

Bila album pertamanya menjadi salah satu langkah awal memperkenalkan diri sebagai musisi, album kedua ini menangkap berbagai pengalaman, pemikiran, dan emosi yang membentuk dirinya hari ini.