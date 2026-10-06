Rosan Beberkan Arah Kebijakan Program Energi Seusai Ada Kemenko Hilirisasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan arah kebijakan kementeriannya menyusul pembentukan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Rosan memaparkan total kapasitas kelistrikan di Indonesia saat ini berada di kisaran 88 hingga 89 gigawatt (GW).

Pemerintah kini berencana mengakselerasi sektor kelistrikan nasional melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt.

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Proyek energi terbarukan tersebut disiapkan untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang dinilai kurang efisien.

"Kurang lebih itu ada 13 GW yang kami akan coba replace secara bertahap dengan dengan cepat ya, dengan solar panel," kata Rosan di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Selain sektor tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga akan mengakselerasi berbagai program energi lainnya.

Rosan meyakini kehadiran kementerian koordinator yang baru akan membuat kinerja lintas sektor menjadi lebih komprehensif dan cepat.

Keyakinan tersebut didasari oleh posisi strategis sektor pengolahan bahan baku di dalam negeri.