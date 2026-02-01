menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Rosan Roeslani Bantah Rumor Perombakan Direksi Bank Himbara

Rosan Roeslani Bantah Rumor Perombakan Direksi Bank Himbara

Rosan Roeslani Bantah Rumor Perombakan Direksi Bank Himbara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana maupun pembicaraan mengenai perombakan jajaran direksi Himpunan Bank Negara (Himbara).

Pernyataan ini dikeluarkan Rosan untuk menanggapi rumor serta pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait wacana pergantian pengurus di bank-bank milik negara tersebut.

Rosan memastikan bahwa sebagai pemegang saham transisi, Danantara belum menerima instruksi atau memulai pembahasan internal terkait hal itu.

Baca Juga:

"Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," ujar Rosan di Jakarta, Sabtu.

Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan.

"Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Namun, pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," katanya.

Baca Juga:

Rosan kembali menegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal terkait pergantian jajaran direksi bank Himbara.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dianggap merugikan negara.

Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana maupun pembicaraan mengenai perombakan jajaran direksi Himbara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI