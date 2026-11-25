jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) membukukan laba bersih sebesar Rp 203,4 triliun selama sembilan bulan masa operasional pada periode April hingga Desember 2025.

Apabila disetahunkan (annualized) untuk kinerja penuh 12 bulan sepanjang 2025, laba bersih konsolidasi lembaga tersebut mencapai Rp 259,6 triliun.

Capaian kinerja keuangan tersebut disampaikan langsung oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dalam konferensi pers paparan laporan keuangan Danantara di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

"Angka-angka ini kalau kita lihat, saya mulai dari sembilan bulan pertama dari laba bersih Rp 203,4 triliun, yaitu periode April–Desember 2025. Kalau di-annualize, secara 12 bulan penuh, adalah Rp 259,6 triliun," ujar Rosan.

Berdasarkan paparan kinerja sembilan bulan efektif sejak diluncurkan pada Maret 2025, Danantara mencatatkan pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp 2.385,2 triliun.

Pada periode yang sama, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) mencapai Rp 552,5 triliun, laba usaha tercatat Rp 390,4 triliun, serta laba sebelum pajak sebesar Rp 292,7 triliun.

Secara setahun penuh (12 bulan pro forma) pada 2025, Danantara membukukan EBITDA sebesar Rp 704,7 triliun, laba usaha mencapai Rp 520,1 triliun, dan laba sebelum pajak sebesar Rp 367,4 triliun sebelum membukukan laba bersih konsolidasi Rp 259,6 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, Danantara mencatat total aset mencapai Rp 11.607 triliun atau tumbuh 5 persen dibandingkan posisi per 31 Maret 2025.