Rosan Roeslani Yakini Menkeu Baru Suahasil Nazara Bawa Dampak Positif Bagi Fiskal RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi Rosan Roeslani optimistis rekam jejak kuat Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara bakal berdampak positif bagi fiskal RI, serta menjamin transisi proyek Kereta Cepat Whoosh tetap berjalan lancar.

Optimisme tersebut disampaikan Rosan usai menghadiri acara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin. Menurutnya, hubungan kerja sama dan pengenalan yang sudah berlangsung lama membuat dirinya percaya pada kapasitas Suahasil.

"Pak Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama," ujar Rosan.

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Rosan mengatakan Suahasil memiliki rekam jejak dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan fiskal sehingga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

Terkait pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung saat proses pengalihan pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, Rosan memastikan perubahan tersebut tidak menjadi masalah.

"Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian. Tadi sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstandingkita akan segera duduk bareng," kata Rosan.

Rosan mengatakan dirinya dan Suahasil telah menjadwalkan pertemuan pada Kamis atau Jumat pekan ini untuk membahas sejumlah program yang masih berjalan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Danantara dan Kementerian Investasi.

Menurut Rosan, tim terkait tetap bekerja meskipun terjadi pergantian Menteri Keuangan dan proses serah terima pengelolaan KCIC tetap diupayakan dapat diselesaikan pada pekan ini.