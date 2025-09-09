Rose Blackpink Raih Lagu Tahun Ini di MTV Video Music Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rose Blackpink meraih penghargaan Lagu Tahun Ini dalam ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2025 berkat lagu hit APT yang ia bawakan bersama Bruno Mars.

Menurut The Hollywood Reporter, Minggu (7/9), lagu APT bertahan selama 45 minggu di tangga lagu Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu kolaborasi paling sukses tahun ini.

Rose tampil mengenakan gaun kuning mentega saat menerima penghargaan.

Dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada tim yang telah mendukungnya serta berjanji segera menghubungi Bruno Mars setelah turun dari panggung.

Dalam pidatonya, penyanyi berusia 28 tahun itu berterima kasih kepada agensi The Black Label di Korea, label rekaman Atlantic Records di Amerika Serikat, serta dirinya sendiri saat berusia 16 tahun yang kala itu penuh dengan impian besar.

“Dua belas tahun kemudian, saya persembahkan penghargaan ini untuk diri saya saat berusia 16 tahun yang penuh mimpi,” ujar Rose.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang setia mendukung perjalanan kariernya.

Rose turut menyebut anggota Blackpink lainnya, Jisoo, Jennie, dan Lisa, serta Teddy Park, produser lama grup dan salah satu pendiri The Black Label, yang disebutnya memiliki peran besar dalam perjalanan musiknya.