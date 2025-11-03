Rose BLACKPINK Santap Nasi Goreng Sebelum Tampil Solo di Panggung GBK
jpnn.com, JAKARTA - Personel BLACKPINK, Rose mengundang riuh penonton dengan salah satu act stage sebelum membawakan deretan lagu solonya.
Rosé, yang dikenal dengan suara merdunya, ternyata memiliki cara unik untuk mengisi tenaga sebelum tampil di hadapan ribuan penggemar.
Vokalis utama BLACKPINK tersebut terlihat menikmati seporsi nasi goreng di belakang panggung sebelum tampil solo.
Momen lucu ini ditampilkan di layar besar, sehingga bisa disaksikan seluruh penonton yang hadir.
Perempuan yang dikenal senang makan tersebut tampak puas dengan dua sendok nasi goreng sebelum akhirnya menaruh piring di atas trolly kembali.
Rose Blackpink tersenyum seraya berjalan keluar menuju area panggung, menandakan senang dengan santapannya.
Sebelum memulai penampilannya, Rosé menyapa para penggemar dengan ramah.
"Tolong nyalakan lampunya sedikit lebih terang jika bisa, agar aku bisa melihat semuanya. Hai!" sapa Rosé dengan senyum manis.
