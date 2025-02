Rosewood Kembali Eksis Setelah Nyaris 15 Tahun Vakum

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Rosewood akhirnya kembali eksis di kancah musik setelah nyaris 15 tahun vakum.

Rosewood masih diperkuat oleh formasi andalan yakni Aci Iskandar (vokal/gitar), Rizal Bayu (bass/vokal), Alan Kandela (gitar), dan Dani Satrio (drum).

Dibentuk sejak 2003, Rosewood sudah merilis 3 album sepanjang perjalanan karier hingga memutuskan untuk vakum pada 2010.

Kembalinya Rosewood ditandai dengan peluncuran single baru rasa lama yakni berjudul Without Love.

Without Love awalnya dirilis sebagai salah satu lagu dalam album kedua, Off To Work (2006).

Akan tetapi, lagu tersebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan sebagai single pada masa itu.

Kali ini, Rosewood memberikan kehidupan baru pada lagu Without Love.

Penggarapan lagu itu melibatkan dua produser, Yuka Dian Narendra (Anda Perdana, Alien Sick, GRIBS, Voice Of Baceprot) dan Hendry Satriawan (Junior).