Rospro.id Dukung Ekspansi Pengusaha Thailand ke Indonesia

jpnn.com - Kolaborasi Rospro.id dengan Indonesia–Thai Chamber of Commerce mencakup hospitality, akomodasi, transportasi, serta fasilitasi legalitas perusahaan dan ketenagakerjaan.

CEO Rospro.id Rose Latuconsina, bersama Chairman Indonesia–Thai Chamber of Commerce (INTCC) Hardy Chandra, menandatangani kerja sama di Hotel Chatrium Grand, Bangkok, Thailand, pada 15 Oktober 2026.

Kolaborasi ini bertujuan mendukung perusahaan dan pengusaha Thailand yang ingin berekspansi ke Indonesia.

Kerja sama tersebut mencakup dukungan hospitality, kebutuhan hotel dan akomodasi, transportasi, serta fasilitasi kebutuhan legalitas perusahaan dan ketenagakerjaan.

Cakupan layanan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan kebutuhan sejak kunjungan penjajakan hingga persiapan operasional bisnis di Indonesia.

Melalui Rospro.id, yang menaungi RE/MAX Fast beserta ekosistem bisnisnya, Rose menghubungkan kebutuhan properti dengan layanan pendukung ekspansi perusahaan.

Pendekatan ini diharapkan memudahkan pengusaha Thailand dalam menemukan lokasi, akomodasi, dan dukungan operasional yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Ekspansi lintas negara membutuhkan persiapan yang saling berkaitan. Selain peluang pasar dan lokasi usaha, perusahaan perlu mempertimbangkan tempat tinggal bagi tim, mobilitas selama kunjungan bisnis, serta administrasi perusahaan dan tenaga kerja.