Rossa Bicara Soal Harapan dan Cita-cita Anak Angkatnya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa menyampaikan sebuah doa untuk anak angkatnya yang bernama, Raina.
Dia berharap putrinya itu tumbuh menjadi anak yang salehah, sehat, dan dicintai banyak orang.
Hal tersebut disampaikan Rossa saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
"Semoga Raina menjadi anak yang salehah, yang sehat sampai kapan pun, dicintai banyak orang. Hatinya luas, selalu sayang sama banyak orang. Amin," kata Rossa.
Pelantun Pudar itu mengatakan bahwa Raina memiliki cita-cita sebagai penyanyi.
Rossa sempat bertanya hingga dijawab anggukan oleh putrinya.
"Adik mau jadi apa nanti kalau besar? Mau jadi penyanyi tidak seperti ibu?" tanya Rossa.
Dalam kesempatan itu, Rossa juga membujuk Raina untuk mencoba bernyanyi.
Penyanyi Rossa menyampaikan sebuah doa untuk anak angkatnya yang bernama, Raina.
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