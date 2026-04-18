Rossa Laporkan 78 Akun Medsos, Kuasa Hukum: 79 Sudah Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 79 akun media sosial telah menyampaikan permintaan maaf dan bersedia menurunkan unggahan dugaan fitnah terhadap Rossa.

Hal tersebut diungapkan oleh kuasa hukum Rossa, Natalia Rusli, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Permintaan maaf dan menurunkan unggahan yang diduga memuat fitnah tersebut menyusul somasi yang dilayangkan pihak Rossa beberapa waktu lalu.

"Ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Kami membuka pintu dan kami sangat bersyukur mereka sudah mulai sadar, mau menggunakan media sosial itu secara bijak ya," ungkap Natalia Rusli.

Menurutnya, langkah tersebut diambil bukan karena pihak Rossa anti-kritik.

Melalui langkah ini, pihaknya berharap dapat mengedukasi warganet agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

"Pihak Rossa bukan anti kritik, tapi ingin mengedukasi teman-teman semua agar bermedia sosiallah secara bijak dan eh bisa menjadikan media sosial ini wadah yang positif bagi masyarakat Indonesia," ucap Natalia.

Namun, masih ada sekitar 78 akun yang belum menunjukkan iktikad baiknya dan tidak kunjung menurunkan unggahan tersebut.