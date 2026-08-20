Rossa Puji Keistimewaan Berlian D Color dalam Aura Necklace Karya Wanda Ponika

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa menjadi salah satu tamu yang mencuri perhatian dalam pembukaan butik terbaru Wanda House of Jewels di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta.

Pelantun lagu “Tegar” dan “Terlalu Cinta” itu tidak sekadar menghadiri acara, tetapi turut mendampingi Founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, dan House Ambassador Anggun dalam prosesi ribbon cutting.

Dalam kesempatan tersebut, Rossa tampil dengan busana bernuansa champagne yang selaras dengan identitas Wanda House of Jewels.

Penampilannya dilengkapi Aura Necklace dari koleksi khusus Wanda Royal Aura bertema floral dengan berlian D Color.

"So happy and proud melihat Cici Wanda membuka babak baru yang indah ini. Setelah melihat perjalanan Cici selama ini, rasanya ikut bahagia bisa melihat Wanda House of Jewels sampai di titik ini,” kata Rossa melalui akun Instagram terverifikasi miliknya.

Rossa juga mengungkapkan kekagumannya terhadap berlian D Color yang menjadi salah satu ciri khas Wanda House of Jewels. Menurut dia, kualitas berlian tersebut membuat koleksi perhiasan terlihat makin istimewa.

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“Salah satu yang selalu membuat aku jatuh hati adalah D Color, warna berlian terbaik yang selalu terasa begitu istimewa. Yang paling aku suka dari Cici Wanda, selalu punya standar untuk memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Bagi Rossa, keistimewaan perhiasan tidak hanya terletak pada tampilan luarnya, tetapi juga kualitas dan detail yang menyertainya. “Bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga kualitas dan detail di setiap piece,” katanya.