Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis Jadi Sensasi Baru dari MBR & Prime Bread

jpnn.com - JAKARTA- PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), anak usaha Garudafood dan produsen roti Prime Bread meluncurkan hasil inovasi dan kreasi produk terbaru Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis.

Produk ini diklaim menjadi yang pertama hadir di Indonesia yang memadukan roti dengan rasa martabak.

"Perpaduan ini melahirkan sensasi baru pada jajanan legendaris Nusantara, yakni martabak manis," kata Direktur Utama MBR Dede Patmawidjaja, Rabu (27/8).

Dede melanjutkan, inovasi ini menjadi wujud adaptasi industri makanan terhadap kuliner modern yang mengangkat cita rasa lokal sePerluas penetrasi pasar, PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR) dan Prime Bread luncurkan inovasi barurta untuk memasyarakatkan keju Prochiz di Tanah Air.

"Inovasi berkelanjutan dan kolaborasi strategis merupakan kunci kami menjawab kebutuhan pasar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama MBR Patmawidjaja menyebutkan, kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen Prochiz untuk terus memperkaya pilihan konsumen.

Apalagi, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan praktis dengan cita rasa autentik.

"Kami berharap bisa memperluas penetrasi ke konsumen keluarga, anak-anak, hingga ke segmen generasi muda yang gemar mencoba rasa baru," katanya. (esy/jpnn)