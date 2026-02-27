Rottenhearts Gabungkan Kemarahan Hingga Perjalanan Batin dalam Lagu Baru

jpnn.com, MALANG - Band metal asal Malang, Rottenhearts, melepas karya terbaru yang berjudul Don't You Dare To Stare.

Lagu tersebut diklaim sebagai sebuah komposisi yang menggabungkan kemarahan, konfrontasi emosional, dan perjalanan batin untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri.

Rottenhearts membuka Don't You Dare To Stare dengan jeritan penuh tanya yang menangkap pahitnya pengkhianatan dan runtuhnya emosi.

Di tengah gejolak tersebut, Alang (vokal), Gilang (gitar), Abim (gitar), Aldi (bas), Rama (drum) memunculkan pernyataan tegas yang menandai sebuah kebangkitan.

Rottenhearts menggunakan metafora 'monster from the wild jungle' yang menjadi simbol kekerasan sekaligus sisi liar manusia yang meletup saat luka tidak lagi bisa ditahan.

Secara musikal, Don't You Dare to Stare menampilkan karakter khas Rottenhearts dengan balutan alternative metal, post-hardcore, dan nu-metal, menghadirkan atmosfer padat, suram, dan penuh ketegangan.

Perpaduan gitar berdistorsi tebal, vokal mentah, serta lapisan ambience yang menghantui menjadikan lagu itu terasa seperti perjalanan menuju titik balik eksistensial.

Melalui single tersebut, Rottenhearts melanjutkan eksplorasi terhadap rasa manusia terutama tentang trauma, kehilangan, dan keinginan untuk berdamai dengan kegelapan batin.