menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Roy Suryo dan Dokter Tifa Ogah Teken Dokumen Pengalihan Tahanan, Ini Alasannya

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ogah Teken Dokumen Pengalihan Tahanan, Ini Alasannya

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ogah Teken Dokumen Pengalihan Tahanan, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Roy Suryo. Foto: Ricardo/Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa menolak menandatangani berita acara pengalihan penahanan.

Adapun keduanya dialihkan dari tahanan polisi ke jaksa pada Senin (22/6).

"Tadi tidak ditandatangani, ditolak," kata penasihat hukum, Ahmad Khozinudin.

Baca Juga:

Menurutnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa merasa bukan tahanan polisi dalam kasus tudingan ijazah palsu, sehingga menolak menandatangani berita acara pengalihan.

"Ya, memang tidak relevan,” lanjutnya.

Khozinudin mengatakan Roy Suryo dan Dokter Tifa selama ini sudah kooperatif ke penyidik, sehingga tak ditahan dalam kasus tudingan ijazah palsu.

Baca Juga:

”Sejak awal status tersangka, baik Roy Suryo maupun (Dokter) Tifa itu tidak pernah ditahan,” tambahnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahanan dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa ke kejaksaan.

Roy Suryo dan Dokter Tifa merasa bukan tahanan Polda Metro Jaya, sehingga menolak menekan berita acara pengalihan penahanan dari polisi ke jaksa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI