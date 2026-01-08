menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » Roy Suryo Laporkan 7 Orang Kubu Jokowi ke Polisi

Roy Suryo Laporkan 7 Orang Kubu Jokowi ke Polisi

Roy Suryo Laporkan 7 Orang Kubu Jokowi ke Polisi
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Roy Suryo melaporkan tujuh orang dari kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

Laporan yang dilayangkan pakar telematika itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik.

"Perlu saya tegaskan bahwa, apa yang dilaporkan oleh Roy Suryo adalah dalam kapasitas sebagai seorang Warga Negara Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Tim Kuasa Hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji di Polda Metro Jaya, Kamis.

Baca Juga:

Dia menjelaskan ada dua klaster yang dilaporkan oleh Roy Suryo.

Klaster pertama, yaitu lima terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Roy Suryo adalah ijazah palsu.

"Kemudian klaster dua, ada dua terlapor yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang yang pada saat itu Roy Suryo sebagai bagian dari kader Partai Demokrat," katanya.

Baca Juga:

Menurut Gofur, Roy Suryo melaporkan ke polisi bukan karena merasa diserang, atau bukan karena dalam konteks tuduhan ijazah palsu.

"Konteksnya adalah selama ini, Roy Suryo dituduh ya, secara luar biasa, difitnah secara luar biasa, terkait dengan kedudukan Mas Roy sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh semua kaidah-kaidah hukum pidana internasional," katanya.

Berikut ketujuh orang dari kubu Jokowi yang dilaporkan Roy Suryo ke polisi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik.

