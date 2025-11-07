Roy Suryo Tersangka Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Ketum Pasbata Dukung Polri

jpnn.com - Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut David, langkah itu mencerminkan ketelitian, kehati-hatian, serta integritas hukum yang dijaga dengan baik oleh jajaran kepolisian, terutama Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Irjen Asep Edi Suheri.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, beserta para penyidik yang bekerja secara profesional, objektif, dan hati-hati dalam menangani kasus ini," kata David Febrian dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/11).

Dia mengatakan bahwa isu ijazah palsu yang terus digoreng oleh segelintir pihak merupakan bentuk pembodohan rakyat yang sangat berbahaya.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menyerang pribadi tertentu, tetapi juga merusak martabat bangsa dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan serta lembaga negara.

"Isu ini memalukan dan merusak citra bangsa. Mereka tidak sadar, tuduhan seperti ini menciptakan keresahan publik dan bisa menimbulkan efek domino. Bayangkan, anak-anak Indonesia yang bersekolah di luar negeri bisa khawatir ijazahnya nanti tidak diakui. Ini sangat berbahaya," tutur David.

Pihaknya juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut diarahkan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden aktif, yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda.

"Ini bukan kritik, tetapi fitnah yang menghina bangsa. Serangan seperti ini tidak hanya mencoreng individu, tetapi mencederai kehormatan negara," kata dia.