Royal Alloy JPS 245 Darwinbro Resmi Mengaspal di Indonesia, Ada Fitur Kamera Dasbor
jpnn.com, JAKARTA - Royal Alloy Indonesia memperkenalkan skuter premium terbaru, JPS 245 (John Player Special) Darwinbro, di kawasan Parle Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Royal Alloy JPS 245 tampil sebagai representasi perpaduan desain klasik khas Inggris, dengan sentuhan teknologi modern.
Ditawarkan dalam dua pilihan varian, JPS 245 onroad dengan tampilan lebih elegan dan versi offroad yang menggunakan warna lebih kalem, setang telanjang, dan ban dual purpose.
Skuter dibekali mesin berkapasitas 245 cc yang dirancang untuk menunjang kebutuhan mobilitas urban, tanpa mengesampingkan gaya dan kenyamanan.
Proporsi bodi yang elegan dipadukan fitur modern, menjadikannya cocok untuk penggunaan harian sekaligus lifestyle.
Satu yang menarik dari sistem konektivitas, ada dashcam di bawah lampu utama. Memungkinkan pengguna bisa merekam selama perjalanan.
Output dari kamera hanya bisa diakses melalui ponsel pintar mengandalkan aplikasi yang terhubung.
“Peluncuran JPS 245 kami kemas secara intimate karena kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih personal, sekaligus memperkenalkan karakter premium dari produk kami," ujar Komisaris Royal Alloy Indonesia Irwan Cipto.
