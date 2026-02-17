Royal Enfield Bear 650 Mengaspal di Indonesia, Harga Termurah Rp 241 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Royal Enfield Bear 650 di Indonesia menambah pilihan di segmen motor retro-modern premium, khususnya kategori scrambler.

Model sekaligus mempertegas keseriusan pabrikan Inggris-India tersebut dalam memperluas lini motor bermesin 650 cc di tanah air.

Namun, Bear 650 bukan sekadar motor baru tanpa identitas. Ia membawa cerita historis yang kuat, terinspirasi dari kemenangan pembalap muda Eddie Mulder di ajang Big Bear Run 1960 di Gurun Mojave, California.

Saat itu, Mulder menaklukkan medan ekstrem menggunakan Royal Enfield Fury 500 cc dan mencatatkan waktu impresif.

Narasi tersebut kini dihidupkan kembali melalui desain dan konsep Bear 650.

Di balik cerita heritage, aspek teknisnya juga tidak main-main. Motor menggunakan platform Twin 650 yang sudah teruji, dengan mesin paralel twin 648 cc berpendingin udara-oli.

Tenaga yang dihasilkan mencapai 47 HP pada 7.250 rpm dan torsi 56,5 Nm pada 5.150 rpm.

Karakter mesin dikenal halus berkat crankshaft 270 derajat, tetapi tetap kuat di putaran menengah—area yang paling sering digunakan dalam berkendara harian maupun touring.