Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Menawarkan Sensasi Menikung Presisi

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex hadir sebagai penyegaran serius di lini roadster modern jenama yang berakar dari Inggris.

Bukan sekadar pembaruan kosmetik, varian dirancang untuk pengendara yang mengutamakan performa, terutama saat melibas tikungan atau jalur pegunungan.

Perubahan paling terasa ada di sektor kaki-kaki. Guerrilla 450 Apex kini mengandalkan ban Vredestein Centauro hasil kolaborasi dengan Apollo Tyres.

Ban baru menggantikan CEAT Gripp XL yang digunakan pada versi standar. Klaimnya, cengkeraman lebih maksimal serta feedback yang lebih presisi.

Dari sisi ergonomi, ubahan juga cukup signifikan. Setang aluminium baru yang lebih ringan dipasang untuk menggantikan material baja sebelumnya.

Posisi setang pun disetel ulang, menciptakan riding triangle yang lebih condong ke depan.

Efeknya, posisi berkendara terasa lebih sporty dan “nunduk”, tanpa mengorbankan kontrol.

Tampilan luar turut diperkuat dengan nuansa racing. Motor dibekali seat cowl dan visor depan sebagai standar, menegaskan karakter single rider.