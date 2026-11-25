Royal Enfield Guerrilla Apex 450 Mengaspal di Indonesia
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ada pemandangan yang mencuri perhatian di tengah riuhnya lantai pameran GAW 2026. Sorot itu tertuju ke Royal Enfield Guerrilla Apex 450.
Roadster terbaru Royal Enfield itu tampil jauh lebih sangar dan agresif dari biasanya.
Bagi para pencinta roda dua yang mendambakan motor harian dengan sensasi memacu adrenalin di jalanan kota, Guerrilla Apex terasa seperti jawaban yang ditunggu-tunggu.
Bukan sekadar ganti baju, varian ini membawa pembaruan yang langsung menyentuh rasa berkendara.
Begitu duduk di atas joknya, pengendara akan langsung merasakan posisi berkendara yang lebih menunduk dan sporty.
Setang aluminiumnya dibuat lebih rendah untuk memberikan kontrol penuh saat bermanuver lincah.
Kaki-kakinya pun kini dibekali ban Vredestein Centuro ST berukuran 17 inci, yang dirancang khusus untuk mencengkeram aspal jalan raya dengan maksimal.
Secara visual, aura agresifnya langsung terpancar lewat pilihan warna APEX Red dan APEX Black.
Ada pemandangan yang mencuri perhatian di tengah riuhnya lantai pameran GAW 2026. Sorot itu tertuju ke Royal Enfield Guerrilla Apex 450.
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