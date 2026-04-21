Royal Enfield Himalayan Mana Black Hadir di Indonesia, Harga Rp 168 Juta
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran varian baru dari lini motor petualang kembali diramaikan oleh Royal Enfield Indonesia melalui peluncuran Himalayan Mana Black Edition.
Nama “Mana” diambil dari Mana Pass, salah satu jalur pegunungan tertinggi dan paling ekstrem di dunia.
Inspirasi itu terasa kuat dalam karakter motor yang dirancang untuk menghadapi medan berat, dari jalur berbatu hingga lintasan off-road menantang.
Secara visual, Himalayan Mana Black Edition tampil dengan balutan warna Stealth Black berfinishing matte.
Tampilan memberi kesan minimalis sekaligus tangguh.
Business Head Asia Pacific Royal Enfield, Manoj Gajarlawar, menyebut varian sebagai opsi baru bagi pasar Indonesia yang terus berkembang di segmen adventure.
"Mana Black Edition hadir untuk menjawab kebutuhan pengendara yang menginginkan motor berkarakter kuat, fungsional, dan siap diajak menembus berbagai kondisi jalan," kata Manoj dalam keterangannya, Selasa (21/4).
Perbedaan Himalayan Mana Black dari model standar ialah paket aksesori resmi seperti Black Rally hand guards untuk perlindungan ekstra.
Kehadiran varian baru dari lini motor petualang kembali diramaikan oleh Royal Enfield Indonesia melalui peluncuran Himalayan Mana Black Edition.
