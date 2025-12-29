Royal Enfield Himalayan Mana Black Terinspirasi Jalur Ekstrem India
jpnn.com - Royal Enfield menyiapkan cara istimewa untuk merayakan usia 125 tahun pada 2026.
Bukan sekadar nostalgia, perusahaan memilih merayakannya lewat model yang merepresentasikan DNA petualang mereka: Royal Enfield Himalayan Mana Black.
Model hadir sebagai edisi khusus dari Himalayan 450 yang lebih dahulu meluncur pada 2024.
Nama “Mana Black” diambil dari Mana Pass, salah satu jalur pegunungan paling menantang di India—sebuah simbol ketangguhan yang sejalan dengan karakter Himalayan.
CEO Eicher Motors Ltd, Siddhartha Lal, menegaskan bahwa perjalanan panjang Royal Enfield tidak selalu mulus.
"Sejarah kami penuh dengan pasang surut. Kami telah beberapa kali hampir mengalami kehancuran, tetapi yang selalu menyatukan kami adalah filosofi kami tentang sepeda motor murni,” ujarnya.
Pernyataan itu seolah menjadi benang merah dari kehadiran Mana Black.
Dari sisi tampilan, Himalayan Mana Black tampil jauh lebih gelap dan minimalis dibanding varian standar.
Royal Enfield menyiapkan cara istimewa untuk merayakan usia 125 tahun pada 2026, Royal Enfield Himalayan Mana Black.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Royal Enfield Hunter 350 Terbaru Sapa Bikers Indonesia, Harga Rp 100 Jutaan
- Royal Enfield Flying Flea S6: Scrambler Listrik dengan Sentuhan Masa Depan
- Gandeng Front Wheels Motors, Royal Enfield Meluncurkan Groove FT 450 di Bali
- Motor Listrik Pertama Royal Enfield Diuji Coba di Pegunungan India, Siap Mengaspal
- Royal Enfield Classic 650 Resmi Meluncur, Sebegini Harganya, Jangan Kaget
- Royal Enfield Goan Classic Cocok Buat Pengendara Santai