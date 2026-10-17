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Royal Enfield Hypershift Classic 650 Edisi Terbatas, Indonesia Kebagian 17 Unit

Royal Enfield Hypershift Classic 650 Edisi Terbatas, Indonesia Kebagian 17 Unit
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Edisi spesial Royal Enfield Hypershift Classic 650. Foto: re

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang 125 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah produsen sepeda motor.

Menandai perjalanan bersejarah sejak 1901 itu, Royal Enfield meluncurkan karya penuh nostalgia: Hypershift Classic 650 Edisi Peringatan 125 Tahun.

Motor diproduksi sangat terbatas, hanya 125 unit untuk setiap wilayah utama di dunia.

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Indonesia sendiri cuma kebagian 17 unit, menjadikannya barang langka yang bakal jadi rebutan para kolektor lokal.

Sekilas, bentuknya tetap mempertahankan jiwa Classic yang ikonis lewat tangki membulat ala tetesan air mata dan lampu depan berumah nacelle.

Namun, sihir sebenarnya ada pada balutan warnanya.

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Menggunakan lapisan dasar warna kuningan sebagai penghormatan untuk motor pertama mereka pada 1901, bodi motor dipadukan dengan cat khusus Hypershift.

Hasilnya, sapuan warna merah, hijau, hingga kilau emas akan berganti dan berpendar saat tersapu sudut cahaya yang berbeda.

Menandai perjalanan bersejarah sejak 1901 itu, Royal Enfield meluncurkan karya penuh nostalgia: Hypershift Classic 650 Edisi Peringatan 125 Tahun.

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