Royal Enfield Merilis Meteor 350 Edisi Spesial, Harganya Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Royal Enfield meluncurkan Meteor 350 Sundowner Orange edisi spesial untuk pasar di Indonesia pada Kamis (2/4).

Motor bergaya cruiser yang hanya dijual 36 unit itu sudah bisa dipesan.

Edisi spesial itu merupakan penawaran satu kali dari Royal Enfield, dan warna ini tidak akan diproduksi lagi.

Manoj Gajarlawar, Business Head Asia Pacific Royal Enfield mengatakan motor tersebut mendapatkan pengakuan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satunya mendapat penghargaan internasional, termasuk Grand Prix Award sebagai Best Modern Classic di atas 250cc pada tahun 2021 di Thailand.

"Pencapaian ini memperkuat posisi Meteor 350 sebagai salah satu cruiser paling sukses di segmen motor menengah," kata Menoj dalam keterangan tertulis, Kamis.

Sejak pertama diluncurkan, Meteor 350 menghadirkan definisi baru berkendara santai yang nyaman untuk berbagai usia, baik untuk mobilitas harian di kota maupun perjalanan jarak jauh di jalan raya.

Sundowner Orange hadir sebagai edisi spesial yang mencolok dalam jajaran Meteor 350 2026.