Royal Rugs Indonesia Kirim 100 Karpet Premium Buat Korban Bencana Sumatra
jpnn.com - JAKARTA - Royal Rugs Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 100 karpet premium berukuran 150 x 200 cm untuk para korban bencana alam di Sumatra.
Karpet premium dipilih karena daya tahan, serta kenyamanan yang mampu memberikan perlindungan ekstra pada lantai tenda pengungsian, sehingga para pengungsi termasuk anak-anak, dan lansia dapat beristirahat dengan lebih layak.
"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban bencana dan memberikan kenyamanan tambahan di tempat pengungsian," ujar Managing Director Royal Rugs Indonesia Tarun Chandru kepada awak media.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga kemanusiaan sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat," imbuhnya.
Bantuan tersebut telah dikirimkan melalui jalur distribusi resmi dan berkoordinasi dengan pihak penanggulangan bencana di wilayah terdampak.
Royal Rugs Indonesia juga membuka kemungkinan untuk menambah dukungan jika kondisi di lapangan membutuhkan.
"Kami berharap masyarakat terdampak dapat segera pulih dan bangkit dari kondisi sulit yang mereka hadapi," kata Tarun. (mcr7/jpnn)
Royal Rugs Indonesia menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap para korban bencana alam di Sumatra.
