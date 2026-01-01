Royalti dari LMKN Tidak Cair, Rhoma Irama Sumbang Rp 100 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Idulfitri, LMKN diduga tidak mencairkan royalti hak terkait periode 2025.

Melalui keterangan resmi, Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, Elvy Sukaesih, dan seluruh anggota LMK ARDI dan RAI yang terdampak akibat pola distribusi baru yang diterapkan LMKN, menyatakan dirugikan oleh sistem yang berlaku.

Seharusnya, royalti periode Januari-Juni 2025 sudah dicairkan pada Agustus 2025 dan periode Juli-Desember 2025 sudah dicairkan paling lambat Januari 2026.

Namun, sampai dengan rilis disiarkan, tidak ada serupiah pun royalti yang dicairkan untuk hak terkait dangdut khususnya dalam periode tahun 2025.

Hal tersebut membuat gejolak yang cukup besar di anggota yang terhimpun dalam Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (LMK ARDI).

Setiap tahun dalam proses pembagian royalty, ARDI pada masa puasa jelang Idulfitri sudah tuntas dalam proses distribusi royalty kepada anggota.

Akibat dari kebijakan LMKN saat ini, anggota ARDI tidak mendapatkan haknya.

Pergantian Komisioner dari jilid tiga menjadi jilid empat yang dipilih langsung oleh Menteri Hukum yang menjadi komisioner LMKN saat ini pun membawa perubahan yang sangat signifikan di seluruh LMK baik cipta maupun terkait.