Rp 100 Miliar untuk Sapi, Rakyat Kebagian Simbol
Oleh: Elizabeth Kusrini - Penggiat dan Pengamat Anggaran
jpnn.com - Negeri ini masih akrab dengan sekolah rusak. Harga pangan mahal, persoalan stunting serta pengangguran muda.
Selain itu, petani menjerit karena pupuk. Rakyat kecil harus berpikir dua kali untuk berobat.
Namun, negara akhirnya menemukan prioritas yang tampaknya paling mendesak dengan membeli 1.098 ekor sapi kurban dengan anggaran APBN sekitar Rp 100 miliar.
Luar biasa.
Barangkali memang beginilah cara baru negara memahami penderitaan rakyat. Bukan diselesaikan, tetapi disembelihkan secara simbolik setahun sekali.
Tentu tidak ada yang salah dengan kurban. Yang bermasalah adalah ketika uang rakyat digunakan untuk program yang begitu kuat aroma personalisasi kekuasaannya.
Sebab publik tentu sulit memisahkan antara “bantuan Presiden” dan “uang negara”, apalagi ketika seluruh narasi komunikasinya dibangun mengitari figur pemimpin.
APBN bukan rekening pribadi penguasa. APBN adalah hasil keringat rakyat.
Negara akhirnya menemukan prioritas yang tampaknya paling mendesak dengan membeli 1.098 ekor sapi kurban dengan anggaran APBN sekitar Rp 100 miliar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Salat Iduladha Bareng Warga Huntara Tegal, Gubernur Jateng Serahkan Sapi Kurban 906 Kg
- Peternak Boyolali Kaget Sapinya Habis Diborong Seskab Teddy
- Prabowo Kurban 1.098 Ekor Sapi, Diberikan ke Seluruh Provinsi hingga Kabupaten
- Gelontorkan Rp 100 Miliar dari APBN untuk Beli 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo
- Presiden Prabowo Pilih Bison untuk Kurban di Balikpapan, Bobotnya Jumbo
- Sapi Arjuna Berbobot 1,18 Ton Dipilih Jadi Hewan Kurban Prabowo untuk Masyarakat Sumsel