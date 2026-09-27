Rp 97,5 Miliar Kurang Bayar DBH Pemda di Bali Dikucurkan, Jatah Gianyar Terbesar

jpnn.com - Kurang bayar dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah provinsi dan sembilan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata telah dikucurkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali.

Anggaran yang dikucurkan per Agustus 2026 itu berjumlah Rp 97,5 miliar. Masing-masing daerah menerima kucuran dana bervariasi.

Kepala Kanwil DJPb Bali Supendi menyebut Kabupaten Gianyar mendapatkan kucuran kurang bayar DBH paling besar, Rp 13,91 miliar.

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Kurang bayar DBH diberikan kepada seluruh pemda dengan jenis BDH yang mendapat alokasi, yaitu DBH Pasal 21, pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 orang pribadi.

Kemudian, DBH pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor minyak dan gas bumi, DBH PBB panas bumi, DBH PBB perkebunan, DBH PBB sektor lainnya.

Selain itu, DBH sumber daya alam kehutanan dan DBH sumber daya alam mineral batu bara.

Supendi memerinci, Kabupaten Jembrana mendapatkan kucuran kurang bayar DBH sebesar Rp 12,24 miliar, Kabupaten Tabanan Rp 8,11 miliar, Kota Denpasar Rp 8,68 miliar, dan Kabupaten Badung Rp 8,95 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Klungkung Rp 8,09 miliar, Kabupaten Karangasem mendapatkan Rp 11,58 miliar, Kabupaten Bangli mencapai Rp 8,07 miliar, dan Kabupaten Buleleng sebesar Rp 8,12 miliar.