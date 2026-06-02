Rp640 Juta Raib, Pasutri di Pekanbaru Gagal Berangkat Haji Mujamalah, 2 Orang Pihak Travel Ditahan
jpnn.com, PEKANBARU - Satreskrim Polresta Pekanbaru menetapkan dua orang pihak travel berinisial S dan R sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan terkait penyelenggaraan haji mujamalah.
Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah mengungkapkan korban bersama istrinya mendaftar program haji mujamalah melalui sebuah travel di Pekanbaru pada Oktober 2024.
Saat itu, keduanya dijanjikan dapat berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2025.
“Korban telah menyetorkan dana sebesar Rp640 juta untuk keberangkatan haji mujamalah tersebut,” ungkap Anggi, Selasa (2/6).
Setelah pembayaran dilakukan, korban terus menunggu kepastian keberangkatan sesuai jadwal yang dijanjikan.
Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, keberangkatan itu tidak pernah terwujud.
Pihak travel berdalih bahwa visa haji dari Pemerintah Arab Saudi tidak diterbitkan sehingga keberangkatan dibatalkan.
Meski demikian, uang yang telah dibayarkan korban juga tidak kunjung dikembalikan.
Pihak travel berdalih bahwa visa haji dari Pemerintah Arab Saudi tidak diterbitkan sehingga keberangkatan dibatalkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Riau
- ASN di Siak Ditipu dengan Modus Batu Merah Delima, 4 Pelaku Ditangkap
- BMKG: Riau Berpotensi Diguyur Hujan hingga Dini Hari
- Selebgram SA dan Anak Kepala Daerah di Riau Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
- Ribuan Warga Salat Iduladha di Kantor Gubernur Riau
- Anak Kepala Daerah Bersama 12 Orang Lainnya Terkena Razia, Positif, Ini Daftarnya