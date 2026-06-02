menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Rp640 Juta Raib, Pasutri di Pekanbaru Gagal Berangkat Haji Mujamalah, 2 Orang Pihak Travel Ditahan

Rp640 Juta Raib, Pasutri di Pekanbaru Gagal Berangkat Haji Mujamalah, 2 Orang Pihak Travel Ditahan

Rp640 Juta Raib, Pasutri di Pekanbaru Gagal Berangkat Haji Mujamalah, 2 Orang Pihak Travel Ditahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, PEKANBARU - Satreskrim Polresta Pekanbaru menetapkan dua orang pihak travel berinisial S dan R sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan terkait penyelenggaraan haji mujamalah.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah mengungkapkan korban bersama istrinya mendaftar program haji mujamalah melalui sebuah travel di Pekanbaru pada Oktober 2024.

Saat itu, keduanya dijanjikan dapat berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2025.

Baca Juga:

“Korban telah menyetorkan dana sebesar Rp640 juta untuk keberangkatan haji mujamalah tersebut,” ungkap Anggi, Selasa (2/6).

Setelah pembayaran dilakukan, korban terus menunggu kepastian keberangkatan sesuai jadwal yang dijanjikan.

Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, keberangkatan itu tidak pernah terwujud.

Baca Juga:

Pihak travel berdalih bahwa visa haji dari Pemerintah Arab Saudi tidak diterbitkan sehingga keberangkatan dibatalkan.

Meski demikian, uang yang telah dibayarkan korban juga tidak kunjung dikembalikan.

Pihak travel berdalih bahwa visa haji dari Pemerintah Arab Saudi tidak diterbitkan sehingga keberangkatan dibatalkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI