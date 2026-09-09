Rp900 Ribu per Bulan, Terbuka bagi PNS, PPPK, dan Non-ASN

jpnn.com - KUNINGAN – Berikut informasi yang perlu diketahui para PNS, PPPK, serta non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pemkab Kuningan membuka akses rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana mengatakan rumah tipe 36 ditawarkan dengan harga sekitar Rp166 juta, uang muka (DP) nol persen, dan cicilan mulai sekitar Rp900 ribu per bulan.

“Data kepemilikan rumah calon penerima akan divalidasi agar program ini benar-benar menyasar masyarakat MBR dan ASN yang memenuhi kriteria,” katanya di Kuningan, Selasa (8/9).

Skema hunian tersebut, kata dia, diperkenalkan melalui Perumahan Graha Kuningan I yang direncanakan berlokasi di wilayah Luragung dan Cidahu.

Dia menyebutkan selain DP nol persen, rumah tersebut ditawarkan tanpa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga biaya awal kepemilikan rumah dapat ditekan.

Dia mengatakan validasi data calon penerima menjadi bagian penting, agar fasilitas rumah subsidi diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Pemerintah daerah juga menyiapkan aspek tata ruang untuk mendukung pembangunan perumahan melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” katanya.