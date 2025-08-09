Rrag Merangkum Kisah-kisah Personal dalam Album Langit

jpnn.com, BOGOR - Perjalanan panjang band indie rock asal Bogor, Rrag akhirnya menghasilkan album penuh perdana yang berjudul Langit.

Dirilis bersama Kolibri Rekords pada Jumat (8/8), album dari Rrag tersebut memuat 12 lagu yang berkarakter kuat.

Grup beranggotakan Arafat ‘Acil’ Zawaid (vokal, gitar), Damas Hermansjah (gitar, vokal), Dhi Adjeng Widyasti (vokal, bas), Dwika Tiano (gitar), dan Wili Benardo (drum) itu telah memulai rangkaian perilisan sejak Maret 2025 dengan melepas single Sebentar, Kristal (Juni 2025), dan Landai (Juli 2025).

Tiga judul tersebut masuk dalam album, ditambah dengan sembilan lainnya yakni Empat Pagi, Kemarau Panjang, Rona, Jaring, Garis Lampu, Resin, Samar, Rantai, dan Langit Menjadi Laut.

Adapun 12 lagu dalam album Langit merangkum kepingan kisah-kisah personal penuh dinamika yang dialami oleh personel Rrag dalam beberapa waktu terakhir.

Personel bercerita tentang kehilangan sosok orang tua, rasa rindu akan rumah dengan berbagai wujudnya, serta momen-momen keseharian seperti pengalaman menambal gigi di Puskesmas yang digubah menjadi alunan melodi indie rock yang, jika bukan indah, namun sangat amat lekat dengan karakteristik musik dari Rrag.

“Album Langit bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana kami menjalani keseharian setelahnya. Tentang beban yang kami bawa diam-diam, lelucon yang menjaga kami tetap waras, dan orang-orang di sekitar yang menjadikan semuanya terasa layak dijalani," ungkap Rrag dalam keterangan resmi, Jumat (8/8).

Rrag mengerjakan album Langit mulai 2023 lalu, berangkat dari tabungan materi yang sudah dikumpulkan setelah era EP perdana Eter (2019).