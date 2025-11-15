RRQ Kazu dan Evos Divine Bersaing Jadi Juara Dunia Free Fire 2025 di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025 akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (15/11).
Pada acara puncak tercatat 12 tim dunia terbaik akan beradu strategi dan ketangguhan demi meraih gelar juara dunia Free Fire pada mode battle royale.
Game Producer Garena Indonesia, Christiandy Franciscus mengungkapkan bahwa event tersebut bisa disaksikan gratis oleh publik.
Pihaknya memang sengaja memberikan kesempatan kepada para penggemar game battle royale untuk bisa datang langsung menyaksikan ajang akbar itu.
“Kami terbuka untuk semuanya karena kami menjunjung tinggi inklusivitas, supaya semua orang bisa hadir dan merayakan Free Fire World Series ini,” ujar Christiandy.
Pada ajang FFWS 2025 tercatat Indonesia akan diwakili oleh RRQ Kazu dan Evos Divine.
Keduanya akan bersaing dari kontestan asal All Gamers Global (Thailand), Buriram United Esports (Thailand), E1 Esports (Brasil), Fluxo (Brasil), GOW Esports (Vietnam).
Lainnya, Heavy (Vietnam), Movistar R7 (Mexico), P Esports (Vietnam), Team Falcons (Thailand), serta Team Solid (Brasil).
