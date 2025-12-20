RS EMC Alam Sutera Lakukan Operasi Bariatrik Pertama dengan da Vinci Xi Robotic Surgery
jpnn.com, TANGERANG - RS EMC Alam Sutera mencatatkan tonggak penting dalam layanan kesehatan dengan berhasil melakukan operasi bariatrik pertama di Indonesia menggunakan teknologi da Vinci Xi Robotic Surgery.
Prosedur tersebut menjadi langkah maju dalam penanganan obesitas dengan pendekatan bedah yang lebih presisi, aman, dan minim invasif.
Operasi Bariatrik merupakan salah satu solusi masalah obesitas yang semakin banyak terjadi saat ini. Dalam tindakan ini dilakukan modifikasi saluran pencernaan pasien.
Prosedur tersebut bukan merupakan operasi kosmetik, melainkan langkah medis untuk menangani obesitas yang tidak berhasil diatasi melalui diet atau olahraga.
Selama 10 tahun terakhir, RS EMC Alam Sutera melakukan operasi bariatrik dengan metode Laparoskopi, dan hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 1.200 operasi bariatrik berhasil dilakukan dan membantu pasien mencapai penurunan berat badan 50-70% dalam kurun waktu 12-18 bulan setelah operasi.
Dengan kehadiran da Vinci Xi Robotic Surgery, tindakan bariatrik kini bisa dilakukan dengan robotik dan memberikan hasil yang lebih baik lagi.
Operasi bariatrik robotik telah dilakukan perdana pada 11-12 Desember 2025 oleh tim dokter spesialis bedah digestif RS EMC Alam Sutera yang sudah mendapatkan pelatihan khusus penggunaan sistem da Vinci Xi Robotic Surgery.
Teknologi robotik tersebut memungkinkan dokter melakukan tindakan dengan tingkat akurasi tinggi, visualisasi tiga dimensi yang lebih jelas, serta kontrol gerakan yang lebih stabil selama prosedur berlangsung.
RS EMC Alam Sutera berhasil melakukan operasi bariatrik pertama di Indonesia menggunakan teknologi da Vinci Xi Robotic Surgery.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dihadiri Tasya Kamila, English 1 Rayakan Pencapaian 2025
- Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini
- Kolesterol Tinggi Sering Tanpa Gejala, Generasi Muda Perlu Mewaspadai Bahayanya
- Komix Herbal Goes to School Ajak Gen Z Tingkatkan Literasi Kesehatan
- Redakan Sendawa dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini
- 4 Efek Samping Mentimun yang Perlu Anda Ketahui, Tidak Baik untuk Ginjal