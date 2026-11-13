RS Kapal Hadirkan Pengobatan Memadai Bagi Warga di Kepulauan Kei 

jpnn.com, MALUKU TENGGARA - Rumah Sakit Kapal (RSK) Nusa Waluya II yang dioperasikan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) dengan dukungan Pertamina Group yakni PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan Indonesia Healthcare Corporation (IHC), menghadirkan harapan baru bagi Rindung dan warga di Kepulauan Kei lainnya.

Rumah sakit terapung tersebut sangat membantu Rindung (60) harus berkali-kali menelan cemas melihat penyakit kulit anaknya yang tak kunjung sembuh akibat ketiadaan dokter spesialis di wilayahnya.

“Sudah tiga kali berobat tapi tidak ada perubahan sama sekali karena di sana tidak ada dokter spesialis,” ucap Rindung yang datang menggunakan ojek menuju rumah sakit terapung.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

Sebelumnya Rindung kerap membawa anaknya berobat ke puskesmas di Tual, Kei Kecil. Namun, dari beberapa kali berobat di sana, anaknya tak kunjung membaik karena ketiadaan dokter spesialis kulit.

"Hari ini alhamdulillah dokter di sini bilang anak saya sudah lebih baik kondisinya," tutur Rindung setelah selesai menemani anaknya berobat di RSK.

Salah satu relawan dokter dari IHC yakni dr. Nunung Agustiarini menjelaskan penyakit kulit merupakan salah satu yang paling banyak diderita oleh warga setempat.

Baca Juga: Pertamina SMEXPO 2026 Tingkat Nasional Digelar

Selain itu, pasien dengan kondisi medis yang membutuhkan tindakan juga kerap ditemui oleh tim tenaga kesehatan RSK mengingat infrastruktur kesehatan yang belum memadai di Kepulauan Kei.

“Kalau penyakit yang umum ditemukan di rumah sakit kapal ini, selama saya di poli, kebanyakan infeksi saluran pernafasan. Kemudian di sini juga banyaknya kasus bedah yang tidak tertangani,” terang Nunung.