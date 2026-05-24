RS Mandaya Royal Puri Hadirkan Teknologi HIFU untuk Tangani Miom hingga Kanker Tanpa Operasi

jpnn.com - RS Mandaya Royal Puri menghadirkan teknologi High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) sebagai solusi penanganan berbagai jenis tumor tanpa operasi, mulai tumor jinak seperti miom dan adenomiosis hingga tumor ganas seperti kanker hati dan kanker pankreas, Sabtu (23/5/2026).

HIFU merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang ultrasound berkekuatan tinggi untuk menghancurkan jaringan tumor jinak maupun ganas di dalam tubuh tanpa operasi ataupun sayatan pada kulit.

Teknologi ini bekerja dengan memusatkan energi ultrasound ke titik tertentu pada jaringan target hingga menghasilkan panas sekitar 60–90 derajat Celsius untuk menghancurkan jaringan tumor secara bertahap. Setelah tindakan dilakukan, jaringan tumor yang telah rusak akan diserap secara alami oleh tubuh dalam beberapa minggu hingga bulan.

Cara kerja HIFU sendiri kerap dianalogikan seperti kaca pembesar yang memfokuskan sinar matahari ke satu titik hingga menghasilkan panas yang mampu membakar target secara tepat.

Co-Founder dan President Director Mandaya Hospital Group dr. Ben Widaja, MBChB(UK) mengatakan evolusi penanganan miom di Indonesia telah berkembang luar biasa pesat. Dari yang awalnya hanya bisa dilakukan melalui operasi terbuka, kemudian laparoskopi, radiofrequency ablation (RFA), microwave ablation (MWA), hingga yang terkini teknologi HIFU sudah tersedia di Indonesia, di Mandaya.

"Ini adalah bukti bahwa pasien Indonesia berhak dan bisa mendapatkan akses terhadap standar pengobatan terdepan di dunia," kata dr. Ben, dikutip dari siaran pers, Minggu (24/5/2026).

Bagi banyak wanita, diagnosis miom atau adenomiosis kerap menjadi momok yang menakutkan karena selama ini penanganannya identik dengan operasi besar, mulai dari tindakan bedah hingga pengangkatan rahim.

Kehadiran teknologi HIFU diharapkan membawa harapan baru bagi pasien karena memungkinkan penanganan dilakukan tanpa operasi terbuka, tanpa sayatan, dan tanpa melukai rahim, dengan proses pemulihan yang cenderung lebih cepat sehingga pasien dapat kembali beraktivitas tanpa harus menunggu waktu yang lama.