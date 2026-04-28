RS Polri Terima 8 Jenazah Korban Tabrakan Kereta Bekasi, Semuanya Berjenis Kelamin Sama

Sebanyak 8 jenazah korban kecelakaan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (28/4). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - BEKASI TIMUR - Evakuasi korban kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung hingga Selasa (28/4) siang.

Sejauh ini, sebanyak delapan kantong jenazah telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ambulans yang membawa para korban tiba satu per satu dan langsung diarahkan ke ruang Instalasi Kedokteran Forensik.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen dr. Nyoman Eddy mengungkapkan bahwa seluruh jenazah yang baru tiba tersebut berjenis kelamin sama, yakni perempuan.

"Sampai saat ini ada delapan kantong jenazah yang masuk sejak tadi pagi. Untuk sementara, keseluruhan kantong jenazah yang masuk di RS Polri Kramat Jati berjenis kelamin perempuan," kata Brigjen Nyoman Eddy di RS Polri, Selasa (28/4).

Nyoman menambahkan, identitas kedelapan korban tersebut saat ini masih belum diketahui. 

Tim forensik masih harus melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan identitas masing-masing korban.

"Identitas belum diketahui, kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk identifikasi," katanya.

Evakuasi korban tabrakan kereta KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung

