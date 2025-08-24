RS Pondok Indah Group Berhasil Menerima Validasi HIMSS EMRAM Tingkat 7
jpnn.com, JAKARTA - RS Pondok Indah Group menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang memperoleh validasi HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) Tingkat 7. Hal itu berkat penerapan transformasi digital yang konsisten dan berkelanjutan.
“Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami menghadirkan layanan kesehatan terbaik melalui digitalisasi menyeluruh dan berkesinambungan," kata Chief Executive Officer RS Pondok Indah Group, dr. Yanwar Hadiyanto, MARS dalam pernyataan resminya, Minggu (24/8).
HIMSS EMRAM Tingkat 7 adalah level tertinggi metodologi untuk menilai kematangan digital (digital maturity) rumah sakit di seluruh dunia demi meningkatkan performa pelayanan kesehatan.
Hingga saat ini di Indonesia, hanya tiga rumah sakit di bawah naungan RS Pondok Indah Group yang berhasil meraih validasi EMRAM Tingkat 7 dari HIMSS.
Pencapaian ini juga menandai penerapan digitalisasi secara menyeluruh di RS Pondok Indah – Pondok Indah, RS Pondok Indah – Puri Indah, dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya.
"Kami memastikan sistem informasi rumah sakit dan perangkat medis digital semakin terintegrasi," lanjutnya.
Dengan makin bergantungnya keberlangsungan layanan kesehatan terhadap ketersediaan sistem digital, RS Pondok Indah Group telah membangun infrastruktur digital yang solid sehingga sistem selalu tersedia dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun.
Salah satu tonggak penting adalah otomatisasi pencatatan tanda-tanda vital (vital signs) serta konektivitas perangkat medis yang langsung terhubung ke sistem informasi rumah sakit.
RS Pondok Indah Group menjadi rumah sakit pertama yang berhasil menerima validasi HIMSS EMRAM Tingkat 7
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fesyen dengan Sentuhan Digital di Pameran BRI
- PNM Dukung Usaha Ibunda Dhika 'Aura Farming' untuk Perkuat Ekonomi Keluarga
- Pelindo Jaga Ekosistem Pesisir Semarang lewat Tanam 1.500 Bibit Mangrove
- BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak Gempa Poso
- Komentar Pedas AHY Soal Usulan Anggota DPR yang Minta Gerbong Khusus Rokok
- Telin Gelar BATIC 2025 di Bali, Forum Strategis Paling Berpengaruh di Asia Pasifik