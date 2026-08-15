RS Premier Bintaro Hadirkan Teknologi ROSA Dukung Operasi Lutut yang Lebih Presisi

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi di bidang kesehatan terus membuka peluang bagi pasien untuk mendapatkan layanan medis yang semakin akurat, personal, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Menjawab kebutuhan tersebut, RS Premier Bintaro menghadirkan ROSA (Robotic Surgical Assistant), teknologi robotik yang dirancang untuk membantu dokter dalam melakukan prosedur operasi lutut secara lebih presisi dan terukur.

Pengenalan teknologi ROSA kepada masyarakat dilakukan melalui acara “ROSA Robotic Surgical Assistant: Safer & Smarter Knee Surgery” yang diselenggarakan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Krakatau Room, Annex 1 Building, RS Premier Bintaro.

Acara ini menghadirkan dr. Andito Wibisono, Sp.OT, Subsp. PL, Hip and Knee Surgeon, serta dr. Anita Ratnawati, Sp.KFR, Subsp. KR(K), Consultant Rehabilitation Medicine Physician, dalam sesi talk show yang membahas perkembangan teknologi robotik dalam operasi lutut hingga proses pemulihan pasien.

Kegiatan ini turut dihadiri dr. Relia Sari, MARS, CEO RS Premier Bintaro, dr. Bambang Tutuko, Sp.An-KIC, Ketua Komite Medik RS Premier Bintaro, serta Bapak Aloysius Maximilian, Country CEO – Asia OneHealthcare Indonesia. Kehadiran jajaran manajemen, komite medik, serta pimpinan Asia OneHealthcare Indonesia tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan berbasis teknologi dan inovasi medis di RS Premier Bintaro.

ROSA merupakan robotic surgical assistant yang dirancang untuk membantu dokter selama prosedur operasi lutut. Teknologi ini memberikan informasi, pengukuran, dan panduan berbasis data yang membantu dokter dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tindakan secara lebih terukur.

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“Teknologi robotik bukan untuk menggantikan peran dokter. Justru teknologi ini hadir sebagai assistant yang membantu dokter dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan dengan dukungan data serta perencanaan yang lebih detail,” ujar dr. Andito Wibisono.

Salah satu keunggulan teknologi ini adalah kemampuannya membantu dokter menyesuaikan perencanaan operasi dengan kondisi anatomi masing-masing pasien. Hal ini menjadi penting karena setiap lutut memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda.