RS Pusri Ambil Sikap Tegas, Dokter Mitra Dihentikan Setelah Komentar Soal Pasien BPJS Viral

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen RS Pusri Palembang mengambil langkah tegas mengakhiri kerja sama dengan dokter mitra, dr Tamara Dewi Jasmine menyusul komentar yang diunggahnya di media sosial, terkait pasien BPJS Kesehatan bernama Yusrizal yang sempat viral.

Kepala Humas RS Pusri Palembang Diah Dwi Anugrah menerangkan dr Tamara merupakan dokter mitra yang baru bergabung sejak Mei 2026.

Keputusan penghentian kerja sama tersebut resmi berlaku mulai 6 Agustus 2026 lalu.

"RS Pusri telah memutuskan mengakhiri kerja sama dengan dokter @tamdjs sebagai dokter mitra RS Pusri," terang Diah, Jumat (7/8/2026).

Menurut Diah, keputusan itu diambil karena komentar yang disampaikan dr Tamara di media sosial dinilai melanggar disiplin profesi.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam menjaga profesionalisme serta tata kelola pelayanan kesehatan.

"Ini merupakan komitmen RS Pusri dalam menegakkan profesionalisme, tata kelola yang baik, serta memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh pasien," ujar Diah.

Selain mengambil tindakan terhadap dokter yang bersangkutan, RS Pusri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga almarhum Yusrizal atas polemik yang muncul akibat unggahan tersebut.