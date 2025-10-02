RS Siloam TB Simatupang Gelar Edukasi Gangguan Jantung Berdampak ke Organ Vital Lain

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals TB Simatupang menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukasi komprehensif dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia.

Edukasi tersebut difokuskan pada peran sentral jantung sebagai inti dari sistem peredaran darah, serta keterkaitannya dengan organ vital lain seperti otak, ginjal, dan paru-paru.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Siloam Hospitals TB Simatupang, Yoga Yuniadi menyoroti pentingnya penanganan gangguan irama jantung atau aritmia.

Dia menjelaskan Atrial Fibrilasi (AF), salah satu jenis aritmia yang dapat menjadi penyebab stroke.

"Pada AF, gejala aritmia yang ringan sekalipun tidak boleh dianggap remeh karena dapat meningkatkan risiko berbagai komplikasi serius, seperti pembekuan darah di jantung dan emboli yang menyumbat pembuluh darah di otak dan memicu stroke," kata Yoga Yuniadi di TB Simatupang, Jakarta Selatan, baru-baru ini. .

Penanganan aritmia di Siloam Hospitals TB Simatupang telah menggunakan teknologi terkini, seperti tindakan ablasi dengan Pulse Field Ablation (PFA) sebagai standar tata laksana.

Selain itu, Siloam Hospitals TB Simatupang juga telah melakukan tindakan Cardio Neuro Ablation (CNA) pada pasien yang mengalami Syncope (pingsan) akibat aktivitas saraf vagus yang berlebihan.

"Tindakan ini merupakan yang pertama di Indonesia dan merupakan wujud nyata dari kolaborasi multidisipliner," imbuh Yoga.